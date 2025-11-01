Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muayene sonucu vücudunda 140 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı

1.11.2025 16:36:00
DHA
Iğdır'da, polisin gözaltına alıp hastaneye götürdüğü yabancı uyruklu kişinin radyolojik muayenesinde, makatında 140 gram uyuşturucu çıktı. Şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yurt dışından Türkiye'ye vücutlarında uyuşturucu sokanlara yönelik yaptığı çalışmada gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi hastaneye götürüldü.

Radyolojik görüntüleme ile yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin makatında 4 parça yabancı cisim tespit edildi.

Operasyonla çıkarılan 4 parça pakette toplam 140 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

