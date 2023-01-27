Mübadelenin 100'üncü yılı İzmir'de anılıyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:08

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşmasının 100’üncü yıldönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mart ayına kadar tiyatro oyunundan söyleşiye, fotoğraf sergisinden konsere pek çok etkinlik İzmirlilerle buluşacak.

EİNSTEİN KUMPANYASI OYUNU

28 Ocak Cumartesi günü tiyatroseverler Devrim Pınar Gürbüzoğlu'nun kaleme aldığı, Hasan Demirci'nin yönettiği Einstein Kumpanyası oyunuyla İzmir Sanat Merkezi’nde buluşacak. 20.00’de başlayacak oyun, 1930'lu yıllarda milyonlarca insanın evinden ayrılmasına neden olan mübadelenin sonuçlarını alaturka bir bilim-kurgu tadında seyre sunuyor.

BIÇAKÇI HAN’DA KONSER VE SÖYLEŞİ

29 Ocak’ta Bıçakçı Han, üç önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dr. Nuri Adıyeke’nin moderasyonunda Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke’nin “Mübadeleye Giden Yolda Girit'te Bir Arada Yaşam Tecrübesi” söyleşisi 18.00’de yapılacak. “Sağlıklı Girit Mutfağı” söyleşisinde ise konuşmacı olarak Dr. Eren Akçiçek var. 19.30’da Bıçakçı Han, Salut De Smyrne konseri ile Akdeniz’in çok renkli ve çok kültürlü müzik kültüründen yola çıkarak dünya halk şarkılarının peşine düşen beş kişilik bir müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Girit Halk Dansları ile son bulacak.

YÜRÜYÜŞ VE “KORİDOR” ENSTALASYONU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 30 Ocak Pazartesi günü “Hatırlıyorum” yürüyüşü ve “Koridor” enstalasyonu etkinlikleri düzenliyor. “Hatırlıyorum” yürüyüşü 17.00’de Pasaport İskelesi’nden başlayıp, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) son bulacak. Yürüyüşün ardından APİKAM bahçesinde “Koridor” enstalasyonu açılışı yapılacak. Enstalasyon, 10 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Enstalasyonda görseller, çeşitli müzik, ses ve görüntüler ile mübadele sürecinde yaşananlar konu edilecek.

AİLELERİN HİKÂYELERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 24 Ocak’ta açılışı yapılan “Tek Yön Bilet” adlı foto-belgesel sergisi, 30 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak. Sergi, 2-19 Şubat tarihlerinde ise İzmir Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak. Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp ve Mert Rüstem’in imzasını taşıyan “Tek Yön Bilet” foto-belgesel projesinde, 30 Ocak 1923’te topraklarından, komşularından iradeleri dışında değişime tabi tutulan, geri dönme umutları “tek yön” alınan biletlerle tükenen mübadil ailelerin hikâyeleri anlatılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu konseri ise 30 Ocak Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20.00’de yapılacak.

SEMPOZYUM, KONSER, DANS, MURAL

31 Ocak Salı günü ise “Mübadele ve Kadın” sempozyumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 13.00’te başlayacak. Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu başkanlığındaki ilk oturumda konuşmacı olarak Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ve Dr. Gurbet Gökgöz Bilen yer alıyor. Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan başkanlığındaki ikinci oturumda ise yazar Semra Yeşil, Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ve uzman Yasin Özdemir bulunuyor. “Paramparça” belgesel gösterimi 19.00’da, Lozan Mübadilleri Vakfı dans ve koro gösterisi ise 20.00’de yapılacak.

7 Şubat’ta Buca Göç ve Mübadele Anı Evi’nde 14.00’te mural açılışı var. 9 Mart Perşembe günü ise “Bu Yüzden Danslı Gösterim” adlı etkinlik Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.