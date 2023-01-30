Mübadelenin 100'üncü yılında göç anıları anlatıldı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:33

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:33

Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de gerçekleşen 27. Anılarla Bodrum Sohbetlerinde Yunanistan’dan Bodrum’a göç eden mübadillerin hayatları konuşuldu. Mübadelenin 100. Yılında Göç Anıları Söyleşisine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Sözlü Tarih Çalışmaları Grubu Sorumlusu Nuran Yüksel, Şükrü Gürel, Sevinç Görgün Günsayan, Bilgi Yaraşır Şahinoğlu, Hüseyin Şakar, Gülşen Türkay Beşkardeş konuşmacı olarak katılırken Belediye meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Örgütü Kadın ve Gençlik Kolu Başkanları ile çok sayıda vatandaş da anlatılanları duygu yoğunluğuyla dinledi.



Bodrum Sözlü Tarih Çalışmaları Grubu Sorumlusu Nuran Yüksel, barış ve kardeşlik adına umutları çoğalttıklarının altını çizdiği konuşmasında, Türkiye -Yunanistan mübadelesi ile ilgili bilgiler verirken bu değişimin büyük travmalara, sıkıntılara yol açtığını belirtti.



Duygu dolu anların yaşandığı Mübadelenin 100. Yılında Göç Anıları Söyleşisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir mübadil olduğunun altını çizen Başkan Aras, şunları söyledi:

“Biz, bugün mübadeleyi konuşurken hem Cumhuriyetimizin hem mübadelenin 100. yılı diyelim. Özellikle mübadiller Cumhuriyeti kurdu diyebiliriz. Çünkü Atatürk de bir mübadildir, biliyorsunuz. Önce Makedonya'dan daha sonra Selanik'ten Anadolu topraklarında biten serüven, bize Cumhuriyeti hediye etmiştir.”

Kendi atalarının da Mora Yarımadasından göç ettiğini söyleyen Başkan Aras, çocukluklarından beri Bodrum'da yaşadıkları bu kültürü ve kültür zenginliğini çok iyi tahlil ettiklerini belirtti. Girit ve adalardan Bodrum’a gelenlerden, Anadolu'dan gelen Yörük-Türkmen göçmenlerinden de bahseden Başkan Aras, mübadillerin önemli bir kültürel hazineyi yanlarında getirdiklerini ve iki kültürün karışımıyla inanılmaz bir zenginliğin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

“MÜBADİLLER, BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇTIR”

Başkan Ahmet Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antik çağlardan gelen çok önemli medeniyetlerin de izleri var bu topraklarda. Bodrum'da bu geçmişimizi, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız. Tüm sosyal katmanlarıyla dünyadan ya da Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, Bodrum'a yerleşmiş olan bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Hep beraber bu topraklara sahip çıkan olmak istiyoruz. Mübadillerin Bodrum'a getirdiği renk, kültür, folklor, örfler, adetler hepsi de bizler için büyük bir kazançtır.”

Başkan Aras, konuşmasına son verirken bu kente dahil ne varsa hepsinin kurulacak olan Halikarnas Balıkçısı Belgeliğinde yer alacağının altını çizerken Bodrum Sözlü Tarih Çalışmaları Grubunun çalışmalarına, Bodrum Kent Müzesine, hazırlık süreci devam eden Süngercilik Müzesine de değinerek, “Bu güzel çalışmaları yapan değerli ekibe ve siz değerli katılımcılara tekrar burada olduğunuz, bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan söyleşide, mübadelede Yunanistan’dan tekneler ile Bodrum’a gelen ailelerin bulunduğu fotoğraf sergisi ve yine o yıllarda siyah beyaz çekilmiş, Şükrü ve Taylan Gürel’in hazırladığı mübadeleyi anlatan kısa film gösterimi gerçekleşti.

İzlenen film gösteriminde duygu dolu anlar yaşayan Başkan Aras söyleşi sonunda, “Burada İki Yaka Kültür Festivalini düzenliyoruz. Herodot Haftası ve Sempozyumunu başlattık. Akdeniz Edebiyat Günlerinde, Yunanistan’ın önceki başbakanlarından şimdiki Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu da bizleri ziyaret etti. Aynı şekilde Leros’ta yapılan Barış Festivaline her zaman davetliyiz” diyerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Söyleşi sonunda Başkan Aras’a eski Bodrum fotoğrafı hediye edildi.