Mübadelenin 100'üncü yılında “Koridor” açıldı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:23

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşmasının 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Hatırlıyorum” yürüyüşü düzenledi. Mübadeleye dair hafıza mekânlardan biri olan Pasaport Gümrük'ten başlayıp, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) son bulan hafıza yürüyüşüne İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ile İzmirli yurttaş ve mübadiller katıldı. Yürüyüşün ardından APİKAM bahçesinde kurulan "Koridor" enstalasyonunun açılışı yapıldı. Mübadeleyi yaşamış ailelerin fotoğraf, ses ve görüntülerine yer verilen hafıza mekânı katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

“ACISINI SADECE YAŞAYANLAR ANLAR”

10 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek enstalasyonun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bazı tarihi olaylar üzerimizde kalıcı etki yaratır. Dünya tarihindeki en önemli olaylardan biri de hiç kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı ve onun mühim sonuçlarından biri mübadele olmuştur. Nüfus değişimleri dramdır, büyük yara izleri kalır. Yerinden yurdundan ayrılmanın, vatanından uzak kalmanın acısını sadece yaşayanlar bilir. Bizler bir arada yaşamanın önemini daha iyi anlamalıyız. Toplum olarak birlikte yaşamaya, huzura ihtiyacımız var. Kavgalar acılarımızı körüklüyor. Birlikte kardeşçe bir arada yaşayabiliriz” dedi.

“BİLİNÇ OLUŞTURMAK GEREK”

Dr. Erkan Serçe ise 19’uncu yüzyılın sonlarından itibaren travmatik bir gelişme olarak mübadelenin karşımıza çıktığını belirterek “Mübadelenin tarihsel kökenlerinin yanı sıra insani yönü var. Yer değiştiren insanlar misafir olarak kaldıkları yerleri değil, doğup büyüdükleri yerleri bıraktılar. O güne kadar yaşadıkları yerlerde yabancı görünenler gittikleri yerlerde de yabancı oldular. Bu Türkiye’de de Yunanistan’da da yaşandı. Ama şimdi 3’üncü kuşak, kökenini aramaya çalışıyor. Bundan sonra bu olayların bir daha tekrarlanmaması için ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik bilinç oluşturmak gerek” şeklinde konuştu.