Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik botu tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 8'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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