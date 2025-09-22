Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı tehdidi: Jandarma harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki evine "saldırı düzenleneceği, para karşılığı evinin kurşunlanacağı" iddiası üzerine Muğla Valiliği devreye girdi.

Valilik talimatıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik tedbirleri artırıldı.

NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Jandarma ekipleri, evin çevresinde olası bir saldırıya karşı nöbet tutmaya başladı.

Olayın ciddiyetle değerlendirildiği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Başkan Aras’ın konutunun çevresindeki güvenlik uygulamalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.