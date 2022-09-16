Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘güvenli yollar’ için çalışıyor

16 Eylül 2022 Cuma, 11:03

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda 5 bin 300 metre çelik oto korkuluk yapımına başladı. Ekipler ayrıcı il genelinde geçmiş yıllarda yapılan ve hasar görmüş olan oto korkulukların bakım onarım çalışmalarını da yapıyor.

DATÇA’DA 5 BİN 300 METRE OTO KORKULUK YAPILIYOR

İl genelinde sürdürdüğü oto korkuluk çalışmaları kapsamında Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda 5 bin 300 metre yeni imalat çalışmasına başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz aylarında araç trafiğinin yoğun olduğu Yazı Knidos yolunda çelik oto korkuluk çalışmalarıyla ulaşımın daha güvenli hale gelmesini sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda başlattığı 5 bin 300 metre çelik oto korkuluğun yanı sıra il genelinde geçmiş yıllarda yapılan ve hasara uğramış 3 bin 700 metre oto korkuluğun onarım ve bakımını da gerçekleştiriyor.