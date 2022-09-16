Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘güvenli yollar’ için çalışıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanları içinde bulunan yollarda, daha güvenli seyahat için çelik oto korkuluk çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda 5 bin 300 metre çelik oto korkuluk yapımına başladı. Ekipler ayrıcı il genelinde geçmiş yıllarda yapılan ve hasar görmüş olan oto korkulukların bakım onarım çalışmalarını da yapıyor.
DATÇA’DA 5 BİN 300 METRE OTO KORKULUK YAPILIYOR
İl genelinde sürdürdüğü oto korkuluk çalışmaları kapsamında Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda 5 bin 300 metre yeni imalat çalışmasına başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz aylarında araç trafiğinin yoğun olduğu Yazı Knidos yolunda çelik oto korkuluk çalışmalarıyla ulaşımın daha güvenli hale gelmesini sağlayacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda başlattığı 5 bin 300 metre çelik oto korkuluğun yanı sıra il genelinde geçmiş yıllarda yapılan ve hasara uğramış 3 bin 700 metre oto korkuluğun onarım ve bakımını da gerçekleştiriyor.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek