Muğla'da büyüleyen 19 Mayıs kutlaması: Fethiye'de Türk bayrağı bu kez su altında dalgalandı!

19.05.2026 11:32:00
İHA
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Muğla’nın Fethiye ilçesinde akıllardan silinmeyecek anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Akdeniz'in metrelerce altındaki tarihi dalış noktasında bir araya gelen profesyonel dalgıçlar, Türk bayrağını su altında açarak bayram coşkusunu derinliklere taşıdı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen özel etkinlikte, Türk bayrağı su altında açılarak bayram coşkusu farklı bir şekilde kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde su altında gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ve Bahri Kara, Fethiye Türk Hamamı dalış noktasında özel bir dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 8 metre derinlikte yapılan dalışta, dalgıçlar Türk bayrağı açarak 19 Mayıs ruhunu su altına taşıdı. Görsel şölen oluşturan etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

