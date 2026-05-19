Muğla'da büyüleyen 19 Mayıs kutlaması: Fethiye'de Türk bayrağı bu kez su altında dalgalandı!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde su altında gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikle kutlandı.



Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ve Bahri Kara, Fethiye Türk Hamamı dalış noktasında özel bir dalış gerçekleştirdi.









Yaklaşık 8 metre derinlikte yapılan dalışta, dalgıçlar Türk bayrağı açarak 19 Mayıs ruhunu su altına taşıdı. Görsel şölen oluşturan etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.