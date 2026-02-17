Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğla'da lodos ve su baskını: Köyceğiz Gölü taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü

Muğla’da lodos ve su baskını: Köyceğiz Gölü taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü

17.02.2026 15:24:00
Muğla’da lodos ve su baskını: Köyceğiz Gölü taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü

Muğla'da Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi’nin debisinin yükselmesiyle taşan Köyceğiz Gölü, ilçeyi sular altında bıraktı. Lodosun da etkisiyle kıyıdan 150 metre içeriye sızan sular nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, caddelerde araçlar suya gömüldü.

Muğla'da Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden gelen sular nedeniyle yer yer 1 metre yükselen Köyceğiz Gölü'nden taşan sular, cadde ve sokaklarda yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos ve Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordondaki işletmeler su altında kaldı.

Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken yükselen sular nedeniyle park halindeki bir otomobil yarıya kadar suya gömüldü.

Köyceğiz Gölü'nde antrenman yaparken rüzgar ve dalgalara yakalanan kürek sporcuları da zor anlar yaşadı.

