Muğla’nın yüzde 10’u madene teslim:

İktidarın bol keseden dağıttığı maden ruhsatları, ülke geleceğini de tehdit ediyor.

AKP iktidarı sonrası artan maden ruhsatı dağıtımı, 2024'te 398 bini aştı. Muğla Planlama Ajansı(MUPA) konuya ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Muğla'nın yüzde 10'unun maden işletme izni altında olduğuna dikkat çekilen raporda "Bu oran, tarımın, turizmin ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği için hayati bir eşiği ifade etmektedir" denildi. Maden işletme izni verilen alan büyüklüğünün Bodrum ve Datça’nın toplam yüzölçümü kadar bir büyüklüğe ulaştığı belirtilen raporda fiilen kazı yapılan alanın 5 bin 539 hektar olduğu vurgulandı.

‘TOPLUMSAL KIRILMA’

Ormanlar, tarım arazileri, su kaynakları ve canlı yaşamı geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya kalınmasına dikkat çeker raporda Muğla’nın Türkiye genelinde maden işletme izni verilen iller sıralamasında 6. sıraya yükseldiği ifade edildi. Cumhuriyet'e konuşan MUPA Başkanı Tansu Özcan, “Bu veriler, yalnızca çevresel değil; aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir kırılma anlamına gelmektedir" uyarısında bulundu. Muğla’nın, tarım ve turizm kenti olarak bilinen bir coğrafyaya sahip olduğunu anımsatan ve yaşananların kentin doğal kimliği ile çeliştiğini söyleyen Özcan, “Kalkınma politikalarının kısa vadeli çıkarlar uğruna uzun vadeli toplumsal refahı ve yaşam hakkını gölgede bıraktığını göstermektedir” dedi. Özcan sözlerine şöyle devam etti:

‘ADALET VE GELECEK MESELESİ’

“2024’ün ilk sekiz ayında maden ihracatımız 64 milyon dolar, tarım ve hayvancılık ihracatımız ise 607 milyon dolar. Yani tarım gelirimiz madencilikten yaklaşık on kat fazla. Soru şudur: 64 milyon dolarlık kısa vadeli kazanç için 607 milyon dolarlık geleceği riske atmaya değer mi? Bugün verilen her ruhsat yalnızca doğayı değil, aynı zamanda gelecek kuşakların yaşam hakkını da ipotek altına alıyor. Bu mesele sadece bir çevre değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve gelecek meselesidir.”