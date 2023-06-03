Muğla Valiliği, inşaat yasağını özel izin ile bozdu

Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:03

Güncelleme: 03.06.2023 - 13:03

Muğla Valiliği tarafından her yıl alınan 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında “Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarına izin verilmez’ kararı yine aynı valilik tarafından özel izinle bozuldu. Valilik, 1 ay inşaat çalışmalarının devamı için izin isteyen Bodrum Proje Yapı Dizayn Ltd.Şt’nin faaliyetlerini 15 Haziran’a kadar uzatılması yönünde karar verdi. Peksimet ve Karakaya mahallerindeki iki ayrı alan için verilen kararda, Bodrum Turizm Danışma bürosu görevlileri tarafından sahada inceleme yapıldığı, inşaatın can ve mal güvenliği gerekçesiyle bitirilmesinin şart olduğu yönünde görüş bildirildi. Görüş yazısı ardından vali yardımcısı Murat Sarı’nın imzası ile inşaat şirketine 1 ay boyunca çalışma izni verildi.

YURTTAŞ: ŞİRKETİN ÖZELLİĞİ VE TORPİLİ NEDİR?



Valiliğin kendi aldığı kararı bir şirket için bozması ilçede faaliyet gösteren inşaat firmalarının tepkisine yol açtı. Firma sahipleri, “Valilik, 15 Mayıs’a kadar verdiği inşaat iznini neden bu şirket için 1 ay uzatıyor. Şirketin özelliği ve torpili nedir? Hangi bakan ve siyasi güç araya girmiştir. İnşaatta acil olarak bitirilmesi ve gereken bir bölüm yoktur. Ayrıca ortada inşaat yok temel atılmamış. Boş arazi için izin veriyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Diğer yandan Valilik, 15 Mayıs’tan sonra inşaat yasağına uymayan, gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan “ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınması” talimatını vermiş ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 15-31 Mayıs günleri arasında 293 şantiye hakkında emre uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem uygulamıştı.