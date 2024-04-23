Muğla’da bayram doyasıya kutlandı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:05

Güncelleme: 23.04.2024 - 15:05

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla’da büyük bir coşku ile kutlandı. 23 Nisan kutlamaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konseri “Maestro Show” ile 22 Nisan’da başlayan kutlamalar 23 Nisan günü Kışla Parkı’nda Çocuk Şenliği ile devam etti. Kutlamaları 25 Nisan’da Masal Sandığı Çocuk Tiyatro Oyunu, Çocuk Kütüphanesi’nde “23 Nisan’da Atatürk ve Çocuklar” etkinliği, 26 Nisan’da yazar Özge Altınok Lokmanhekim söyleşi ve imza günü ile sona erecek.

23 NİSAN’DA BAŞKANLIK MAKAMI ÇOCUKLARA AÇILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çocukları Başkanlık makamında ağırladı ve çocuklara devretti. Yenice İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Ziya Alabaz bu anlamlı günde Başkan Ahmet Aras’tan başkanlık makamını devraldı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ARAS: 23 NİSAN’I BAYRAMIN SAHİBİ ÇOCUKLARIMIZLA DOYASIYA KUTLADIK

Ahmet Aras, “Bundan 104 yıl önce Türk Milleti Atatürk önderliğinde cephede kazandığı zaferi demokrasi ile taçlandırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuştur. Türk Milleti’nin tam bağımsızlığını kazandığı, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bugünü Atatürk tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Bu özel günü Muğlamızda bayramın sahibi çocuklarımızla birlikte doyasıya kutladık. Ata’mızın yolunda aydınlık yarınlara fikri, irfanı ve vicdanı hür çocuklarımızla birlikte yürüyecek, ulusal bayramlarımızı hep birlikte doyasıya kutlamaya devam edeceğiz” dedi.