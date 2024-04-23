Muğla’da bayram doyasıya kutlandı

Muğla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu çocuklara devretti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:05
Muğla’da bayram doyasıya kutlandı
Abone Ol google-news

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla’da büyük bir coşku ile kutlandı. 23 Nisan kutlamaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konseri “Maestro Show” ile 22 Nisan’da başlayan kutlamalar 23 Nisan günü Kışla Parkı’nda Çocuk Şenliği ile devam etti. Kutlamaları 25 Nisan’da Masal Sandığı Çocuk Tiyatro Oyunu, Çocuk Kütüphanesi’nde “23 Nisan’da Atatürk ve Çocuklar” etkinliği, 26 Nisan’da yazar Özge Altınok Lokmanhekim söyleşi ve imza günü ile sona erecek. 

23 NİSAN’DA BAŞKANLIK MAKAMI ÇOCUKLARA AÇILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çocukları Başkanlık makamında ağırladı ve çocuklara devretti. Yenice İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Ziya Alabaz bu anlamlı günde Başkan Ahmet Aras’tan başkanlık makamını devraldı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 

ARAS: 23 NİSAN’I BAYRAMIN SAHİBİ ÇOCUKLARIMIZLA DOYASIYA KUTLADIK

Ahmet Aras, “Bundan 104 yıl önce Türk Milleti Atatürk önderliğinde cephede kazandığı zaferi demokrasi ile taçlandırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuştur. Türk Milleti’nin tam bağımsızlığını kazandığı, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bugünü Atatürk tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Bu özel günü Muğlamızda bayramın sahibi çocuklarımızla birlikte doyasıya kutladık. Ata’mızın yolunda aydınlık yarınlara fikri, irfanı ve vicdanı hür çocuklarımızla birlikte yürüyecek, ulusal bayramlarımızı hep birlikte doyasıya kutlamaya devam edeceğiz” dedi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri Muğla Büyükşehir Belediyesi haberleri muğla haberleri ahmet aras haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçeli'ye destek verdi... Erdoğan'dan DEM Parti'ye 'Bedelini öderler' uyarısı: Özgür Özel ile görüşecek mi?

Bahçeli'ye destek verdi... Erdoğan'dan DEM Parti'ye 'Bedelini öderler' uyarısı: Özgür Özel ile görüşecek mi?
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…

Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!

Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!
Borçlar için Meclis adımı...CHP: TBMM görevini yapmalı, her kuruşun hesabı sorulmalı

Borçlar için Meclis adımı...CHP: TBMM görevini yapmalı, her kuruşun hesabı sorulmalı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi