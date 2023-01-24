Muğla’da çevre uydu takibi ile korunuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat alanı dışına dökümleri engellemek için bin 178 hafriyat kamyonu uydudan takip ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hafriyat kamyonlarını otomasyon sitemi ile uydudan takip ediyor. Belediye tarafından, belirlenen dokuz adet hafriyat döküm alanı haricinde döküm yapılmasını önlemek için hafriyat araçlarına araç takip cihazı uygulaması getirdi. İl genelinde bin 178 hafriyat aracı otomasyon sistemine kaydedilirken kamyonlar 7/24 otomasyon sisteminden takip ediliyor.
9 MİLYON 328 BİN TON HAFRİYAT ATIĞI BERTARAF EDİLDİ
Muğla il genelinde dokuz hafriyat döküm alanında 2015 yılından bu güne kadar 644 bin 262 defa döküm hizmeti verildi. Toplam 9 milyon 628 bin 838 ton hafriyat atığı bertaraf edildi. 2022 yılında ise 2 milyon 774 bin 25 ton hafriyatın bertarafı sağlandı.
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