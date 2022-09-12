Muğla’da görüntü kirliliğinin önüne geçildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği’ne uygun olmayan ve görüntü kirliliği yaratan 3 bin 624 reklam unsuru kaldırdı.

İZMİR / Cumhuriyet
12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:30
Muğla’da görüntü kirliliğinin önüne geçildi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde görüntü kirliliği oluşturan ve İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği’ne uygun olmayan totemlere yönelik çalışma başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’ hükümleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı gereğince kent estetiğinin bozulmaması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerle trafik güvenliğinin sağlanması ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla uygun olmayan reklam unsurlarının kaldırıldı.

Bu bağlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu güne kadar il genelinde 3 bin 371 işletme hakkında yasal işlem yapılarak, İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliğine aykırı 3 bin 624 adet reklam unsuru kaldırıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi muğla

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