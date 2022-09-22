Muğla'da Hareketlilik Haftası kutlandı
Ulusal koordinatörlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH), Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca değişik etkinliklerle kutlandı.
Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından değişik etkinliklerle kutlandı. Bu yılki teması "Çeşitlendir ve Devam Et" olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Biz Bir Aileyiz, Birlikte Hareket Ederiz’, ‘Sokak Bizim’, ‘Bisikletli Yaşam’, ‘Araçsız Gün’, etkinlikleri gerçekleştirildi. Yapılan aktiviteler ile sağlıklı yaşamda hareketin önemine dikkat çekildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hareketlik Haftası etkinleri çerçevesinde 16 Eylül Cuma günü Menteşe’de saat 09.00’da sağlıklı ve güvenli spor yapma etkinliği düzenlendi. 17 Eylül Cumartesi günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında sokak bizim etkinliği gerçekleştirildi. 18 Eylül Pazar günü ise 16.00-18.00 saatleri arasında Menteşe Kışla Parkında Mor Pedal ile Bisikletli Yaşam Etkinliği düzenlendi. Etkinlikler 22 Eylül Perşembe günü araçsız gün etkinliği ile sona erdi.
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