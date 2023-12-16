Muğla’da kaçak göçmen operasyonu

Yayınlanma: 16.12.2023 - 18:02

Güncelleme: 16.12.2023 - 18:11

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 Aralık- 15 Aralık tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.