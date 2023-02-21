Muğla'da sis uyarısı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:17

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:17

Hava sıcaklığının gece 0 ile -1, gündüz ise 17 derece seyrettiği Muğla'da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde sisli hava hakim oldu.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer ise sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.