Muğla'da sis uyarısı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:17
Muğla'da sis uyarısı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Abone Ol google-news

Hava sıcaklığının gece 0 ile -1, gündüz ise 17 derece seyrettiği Muğla'da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde sisli hava hakim oldu.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer ise sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


muğla yoğun sis Sis Menteşe

En Çok Okunan Haberler