Muğla'da sis uyarısı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının gece 0 ile -1, gündüz ise 17 derece seyrettiği Muğla'da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde sisli hava hakim oldu.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer ise sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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