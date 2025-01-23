Muğla'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi’nde yaşandı. Caddede seyreden 48 ANK 385 plakalı motosiklet, virajı alamayıp devrildi. Sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer F.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Özer yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Ambulansa alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yüzünde kırıklar olan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kocaeli nüfusuna kayıtlı Oğuzhan Özer’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Dijital Oyun Tasarımı bölümünde okuyan Özer’in yarı zamanlı bir işte çalıştığı ve kaza sırasında işten döndüğü bildirildi.
Motosikletin sürücüsü olduğu belirlenen Ömer F.T.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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