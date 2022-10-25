Muğla’da yurttaşa yakacak desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetlerinde temizlik ve budamalardan elde ettiği 11 bin 105 çuval odunu ihtiyaç sahibi 1107 aileye ulaştırdı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 1426 mezarlık alanında bakım, onarım, temizlik, tabela, kuş yuvası yapım çalışmaları gerçekleştirdi.
Bu çalışmalarda ortaya çıkan ağaç dalları, kurumuş odunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından küçültülüp yakacak haline getirildi.
Yakacak haline getirilen odunlar yine Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ailelere soğuk kış günlerinde yakacak desteği olarak dağıtılıyor. Vatandaşlara bugüne kadar 11 bin 105 çuval odun dağıtımı yapılırken 1107 aileye ulaşıldı.
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