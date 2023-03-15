Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:52

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:52

Meteoroloji, Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilirken, “Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.