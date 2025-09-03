Muhabirimiz Engin Deniz İpek de aralarında... Saraçhane'deki 100. gün mitinginde gözaltına alınan 35 genç ilk kez hakim karşısında!

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan açılan davanın ilk duruşması kimlik tespitiyle başladı.

Dava duruşması, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27. Ağır ceza salonunda görülüyor.

13’ü tutuklu 35 gencin tamamı mahkeme salonunda yer aldı.

Duruşmayı takip edenler arasında; gençlerin aileleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan yer aldı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi avukat Aydın Başalmaz, sanıkların ifade işlemlerinden önce söz aldı. Derhal beraat talebinde bulundu. Yargılamadaki hukuksuzluklara değindi.

SAVUNMALAR BAŞLADI

Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi avukat Burak Elik de ifade işlemlerinden önce söz alarak 2911 sayılı kanunun 32. maddesinin anayasaya aykırı olduğunu ve somut norm denetimi için dosyanın anayasa mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanıkların savunmaları başladı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eylem sırasında gözaltına alınan ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de aralarında bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırlamıştı.

İddianamede 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti.

Ayrıca, miting sırasında atılan sloganlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma dosyasının Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği bildirilmişti. 35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı. İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapisleri istenmişti. Mahkeme, inceleme sonucunda tutuklu 7 gencin tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Aileler de duruşmayı mahkeme salonunda takip ediyorlar.