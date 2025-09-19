Muhabirimiz Engin Deniz İpek de aralarında... Saraçhane'deki 100. gün mitingine katılan 35 gencin duruşması şubat ayına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan açılan davanın ikinci duruşması bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘DELİLLER NEDEN TOPLANMADI?’

Avukat Mustafa Atahan Öztürk: “İddianame içeriği hızlı, özensiz bir şekilde hazırlanmış. Soruşturma aşamasında toplanmayan hangi deliller var? Ya da bu deliller neden toplanmadı?” diye sordu.

‘ADLİ KONTROL KARARLARI NORMALLEŞTİRİLMEMELİ’

Yurt dışı çıkış yasağı kararlarına tepki gösteren Öztürk, “Adli kontrol kararlarını normalleştirmememiz gerekmektedir. Bizler bu olaydan etkilenenlerin sanık olmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Derhal beraat verilmelidir” dedi.

Savcı, mütalaasında, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla yargılanan 35 kişinin bir sonraki duruşmasını 25 Şubat 2026, saat 10.00’a erteledi.

Ayrıca, savunmalarının alınmış olması nedeniyle sanıkların yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Mahkeme; müdafi avukatların, sanıkların gözaltına alınırken darp edildiği yönündeki iddialarla ilgili polisler hakkında suç duyurusunda bulunma taleplerini reddetti.

CUMHURİYET MUHABİRİ DE YARGILANANLAR ARASINDA!

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve tutuksuz yargılanan kişiler arasında gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek de yer alıyor.

İpek, 3 Eylül’deki duruşmada yaptığı savunmada, “Ben basın mensubuyum, o gün oradaki etkinliği takip etmek için kurumum tarafından görevlendirilmiştim. Sırf kargaşanın orada olduğum için polis memuru tarafından çelme takılarak yere düşürüldüm. Basın kartımı görmeyi reddettiler” demişti.

NE OLMUŞTU?

13'ü tutuklu yargılanan 35 genç ilk kez 3 Eylül’de hakim karşısına çıkmıştı. Tutuklu 13 gencin tahliyesine karar verilmişti. Bir sonraki duruşma 19 Eylül’e ertelenmişti.

Ancak 7’sinin “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla tutukluluğu devam etmişti. Yaklaşık 2.5 ay tutuklu bulunan 7 genç, 12 Eylül’deki duruşmada yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.