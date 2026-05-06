Nisan ayında birincisi düzenlenen ‘Muhalefet’in Durumu ve ‘Muhalif Kitle’nin Demokratik Bilinci" panelinin ikincisi 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Ankara İ.T.Ü. Evi’nde 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Panelin konuşmacıları, Av. M. Aybars Akdoğan, Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Doç. Dr. Fatih Yaşlı, Emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk, Av. Doğan Erkan ve Av. Melek Neslihan Özfidan olacak.

Panelde, "Muhalif kitle’nin demokratik bilinci son 25 yılda hangi düzeyde seyretmiştir?

Demokratik haklar noktasında taviz vermeksizin her siyasi çizgiye eleştirisini yapabilmekte ve gidişatlara belirleyici ölçüde nüfuz edebilmekte midir?

Muhalif kitle, 'biz' olarak gördüğü tarafın bütün uygulamalarını kayıtsız şartsız kabul etmek üzere koşullandırılmakta mıdır?

Politik olayları mantık süzgecinden geçirerek sağlıklı sonuçlara erişebilmekte ve bu sonuçların gereğini yapacak iradeyi ortaya koyabilmekte midir?" sorularına yanıt aranacak