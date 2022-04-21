Muhalefet partileri, Avukatlık Kanun teklifine şerh koydu

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:58

CHP, HDP ve İYİ Parti, avukatların staj kriterleri ile barolara ödenek dağılımını yeniden düzenleyen Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine ayrı ayrı muhalefet şerhi koydu.

TBMM Adalet Komisyonu’nda muhalefetin eleştirilerine rağmen kabul edilen teklife göre; herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajına engel teşkil etmeyecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan adli yardım ve CMK ödeneklerinin aynı ilde bulunan barolar arasında dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamalarda baroların üye sayısının yanı sıra il nüfusları baz alınacak.

CHP: ‘KANDIRILDIK’ DEMEK İSTEMEYENLERİN DE DİKKAT ETMESİ GEREKLİDİR

Komisyon üyeleri Zeynel Emre, Tufan Köse, Rafet Zeybek, Turan Aydoğan, Alpay Antmen ve Süleyman Bülbül imzalı CHP’nin muhalefet şerhi, “Teklifin ‘avukatlar arasında eşitliğin sağlanması’ amacıyla yeniden düzenlendiği ifade edilerek açıkça yalan söylenmiştir” eleştirisi ile başladı.

Şerhte, “Teklifin ilk imzacısı konumundaki AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan; dini kullanarak güç devşiren Fethullah Gülen’in liderliğini yaptığı FETÖ’nün Türkiye’de yargı sistemi üzerinden 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne gidilen yoldaki belirleyici adımlarından biri olan ‘Balyoz Davası’nı savunan isimlerdendir. 2012 yılında başkanlığını yaptığı Hukukçular Derneği aracılığıyla ‘Balyoz’ ve benzeri davalarda FETÖ’cü hakim ve savcılarının aldığı kararlara desteğiyle tanınan bir ismin öncülük ettiği yasa teklifine, sadece muhalefet partisi milletvekilleri ile konunun uzmanlarının değil AKP’de de yarın ‘kandırıldık’, ‘Allah affetsin’ demek istemeyenlerin de dikkat etmesi gereklidir” değerlendirmesi yer aldı.

Şerhte, 2 yıl önce düzenlenen çoklu baro süreci anlatıldı ve adli yardım hizmetlerine ilişkin ödeneğin dağıtımında yapılan değişiklik ile 2 bin 435 üyesi bulunan İstanbul 2 Nolu Barosu’nun 1 milyon 94 bin lira yerine 4 milyon 435 bin lira yani 4 katından fazla ödenek alacağı belirtildi.

CHP şerhinde, “Çoklu baro adı altında yandaş baro oluşumlarının ne avukatların örgütlenmesine ne de yargı bağımsızlığına bir katkısı olduğu görülmüştür. Tam tersine avukatların gruplaşmasına yol açan uygulama, meslektaş ilişkilerini zedelediği gibi savunma hakkının ihlali dâhil avukatların yakıcı sorunlarının göz ardı edilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, Avukatlık Kanunu’nun tümüyle ele alınarak çoklu baro sistemine son veren, mesleki dayanışmasını önceleyen bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” önerisine yer verildi.

HDP: DERİN EŞİTSİZLİĞE YOL AÇACAKTIR

Komisyon üyeleri Züleyha Gülüm ile Mehmet Rüştü Tiryaki imzalı HDP’nin muhalefet şerhinde de çoklu baro eleştirisi yapıldı. Şerhte, 2 nolu barolara fazla ödenek ayrılacak olmasıyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Teklif, çoklu baro değişikliği ile getirilen iktidar yanlısı baroların maddi ayrıcalıklarla desteklenmesini içermektedir. Bırakın sorunları çözmeyi iktidar yanlısı 2 nolu barolarla diğer barolar arasında derin eşitsizliğe yol açacaktır. İstanbul Barosu’nun ödeneği yüzde 14,6 azaltılırken 2 Nolu Baro’nun ödeneği yüzde 305,4 oranında artırılmaktadır. İstanbul 2 Nolu Baro, kendisinden iki misli daha fazla üyeye sahip olan diğer il barolarından daha fazla ödenek alacaktır.”

İYİ PARTİ: ORANTISIZ KAYNAK AKTARIMI, EŞİTLİK VE ADALET İLKELERİNE AYKIRI

Komisyon Üyeleri Hasan Subaşı ve Ayhan Erel imzalı İYİ Parti’nin muhalefet şerhinde de “Avukatların cübbelerinde cep ya da düğme bulunmaz, böylece avukat savunma faaliyetini menfaatlerine göre şekillendirmez ya da başka makamlar karşısında önünü iliklemez. Ancak teklif bu haliyle savunma faaliyetine ve barolara şaibe düşürebilecektir. Avukat sayıları dikkate alındığında ikinci barolara orantısız bir kaynak aktarımı, eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı bir düzenleme ortaya çıkarmaktadır” ifadeleri yer aldı.