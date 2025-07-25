Muhammed’in ailesi 9 aydır adalet nöbetinde

İstanbul Küçükçekmece’de arkadaşlarıyla halı saha maçı için otomobille seyir halinde olan Muhammed Mutluay, arkalarındaki araçtan ateşlenen merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bundan yaklaşık dokuz ay önce, 19 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba Tanju Mutluay, “Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi. Cezaların ağırlaştırılması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Asla pes etmeyeceğim” dedi.

Suçlulardan ikisinin olaydan birkaç gün sonra yakalandığını, birinin kendisinin teslim olduğunu, bir kişinin de kaçak durumda olduğunu belirten baba Mutluay, “Benim davam bugün yarın bitse bile ben mağdur aileler için sonuna kadar mücadele edeceğim. Cezaların ağırlaştırılması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü cezalar çok hafif” ifadelerini kullandı.

EYLÜLDE DURUŞMA OLABİLİR

Mutluay, “Ben, eşim ve oğlum, 9 aydır bir aile gibi üçümüz beraber oturamadık. Her birimiz ayrı odalarda ağlıyoruz. Ben çocuğumu en iyi şartlarda yetiştirmek için 38 sene yıllık izin yapmadan çalıştım. Dosyamız yaklaşık 20 gün önce tamamlandı. Eylül ayında ilk duruşmanın görülmesini bekliyoruz” diye konuştu