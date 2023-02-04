Muhtar oy kullanırken beyin kanaması geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ziraat Odası seçimlerinde oy kullanmak için sıraya giren Eski Bahçekaya mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan baygınlık geçirerek yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa'daki olay, İnegöl Ziraat Odasının kongresinde meydana geldi. Aynı zamanda oda üyesi olan Eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan (50) oy kullanmak için sıraya girdiği sırada bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından muhtar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Aslan, yoğun bakıma alındı.
Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması