Mükremin Gezgin tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in paylaşımlarında kadın ve erkek cinsiyetine yönelik alaycı ifadeler kullanarak halkın bir kesimini aşağıladığı iddia edildi. Dosyada yer alan siber inceleme ve bilirkişi raporlarında, sanığın 'Masal' takma adlı trans birey ile Onur B.’nin cinsel birliktelik yaşaması için aracılık yaptığı öne sürüldü.

Görüşmelere ilişkin telefon mesaj kayıtları ve taraflar arasında gerçekleşen para transferlerinin incelendiği belirtilen iddianamede; Mükremin Gezgin’in 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEDİM'

İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk celsesi yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mükremin Gezgin ve avukatları katıldı. Mükremin Gezgin, mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Ben ismi geçen Baki Z.’yi bir balıkçı restoranında tesadüfen gördüm. Kendisi benden telefon numaramı istedi, ben kendisinden hoşlandım, konuşmaya başladık. Ben TikTok isimli video paylaşım sitesinde tanınan biriyim. Ben ‘Masal’ olarak tanınan ancak gerçek ismi Onur B. olan arkadaşım ile TikTok’ta video çekmiştim. Baki bunu görmüş, beni aradı, 'Yanında güzel biri var, bana ayarla' dedi. Bende benim Baki’nin bilmediği başka bir kendi numaram olan telefondan Baki’ye kendimi Masal olarak tanıtarak ‘Ben Masal, Mükremin’den telefonunu aldım’ mesajı yazdım. Baki mesajlaşmayı kesti ve benim verdiğim ilk numaramdan beni aradı. Ben de kendisine ‘Ben trans biriyim, numarasını istediğin kişi de trans biri neden onun numarasını istedin’ dedim ve konuşma burada kapandı. Baki bana bir kere bin 500 lira civarında bir para gönderdi, ayrıca bir kere de uçak bileti alacaktı, alamadı, bunun dışında bir para göndermedi, bin 500 lirayı da harçlık istedim kendisi de bana gönderdi. Kesinlikle fuhuşa aracılık yapmadım, ayrıca yapmış olduğum paylaşımlar da halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedi, kadınlar matinesi yaparım, sosyal medya ile ilgilenirim, suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara karar veren mahkeme, sanık Mükremin Gezgin’in tutuklulukta geçirdiği süreyi, ifadelerin tamamlanmış olmasını ve delilleri karartma imkanının bulunmamasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametine en yakın kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Dosyada adı geçen Baki isimli şahsın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.