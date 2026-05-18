Murat Ağırel’den Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çarpıcı iddia: ‘Sahte plakalı aracına’ polis koruması…

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Kütahyalı hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam etti.

Son olarak yazarımız Murat Ağırel, 'Onlar' adlı Youtube kanalında; Kütahyalı’nın Türkiye’ye getirilen Gürcistan plakalı aracına sahte plaka takılarak “change” işlemi yapıldığının ve Kütahyalı’nın polis koruması sayesinde denetimlere takılmadan aracı kullandığını iddia etti.

Ağırel şu açıklamalarda bulundu:

"Rasim Ozan Kütahyalı'nın 3 yıl önce Gürcistan'dan bir araç aldığı, ancak Türkiye'ye döndükten sonra ne aracın parasını ödediği ne de aracı iade ettiği iddia ediliyor.

Araç sahipleri Nagehan Alçı'ya ulaşıp durumu anlatıyor. Ardından bahçede yapılan tespitle aracın orada olduğu doğrulanıyor ve polis çağrılıyor.

Türkiye'ye getirilen Gürcistan plakalı araca sahte plaka takılarak "change" işlemi yapıldığı ve Kütahyalı'nın polis koruması sayesinde bu sahte plakalı araçla denetimlere takılmadan rahatça gezdiği öne sürülüyor.

Bu durumun birden fazla kez yapıldığı, benzer şekilde parasız getirilen kaçak bir Jaguar aracın daha olduğu iddia ediliyor..."