Murat Bakan, Çeşme Maratonu'nda öğrenciler için koşacak

Yayınlanma: 06.05.2025 - 10:44

Güncelleme: 06.05.2025 - 10:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Eğitim Vakfı'nın burs programına destek amacıyla 11 Mayıs günü “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla yapılacak olan Salomon Çeşme Maratonu'na katılacak.

“YARINLARIMIZA UMUT OLUR”

Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için koşuyorum. Bugün Türkiye’de binlerce genç, hayalini kurduğu üniversite sıralarında büyük zorluklarla eğitimine devam etmeye çalışıyor. Artan yaşam maliyetleri, ekonomik belirsizlikler, geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısıyla baş etmeye çalışırken, bir yandan da azimle okullarını sürdürmeye çalışıyorlar. Oysa eğitim sadece bireyin değil, toplumun geleceğini de değiştirir. İşte bu inançla, Türk Eğitim Vakfı’nın bursiyerleri için Çeşme Maratonu’nda koşuyorum. Çünkü biliyorum ki destek olduğumuz her öğrenci, bu ülkenin yarınlarına ışık olacak. Gençlere verilen her destek, yalnızca bugünlerine değil, yarınlarımıza da umut olur. Her gencin potansiyeline ulaşabilmesi için fırsat eşitliği yaratmak zorundayız. İşte bu inançla, yıllardır maddi desteğe ihtiyaç duyan binlerce başarılı öğrencinin yanında olan Türk Eğitim Vakfı’nın bursiyerleri için 11 Mayıs 2025 günü Çeşme Maratonu’nda koşuyorum. Çünkü biliyorum ki destek olduğumuz her öğrenci, bu ülkenin yarınlarına ışık olacak. Şimdi sıra bizde. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Gelin, gençlerin yanında olduğumuzu hep birlikte gösterelim" dedi.