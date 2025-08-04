Murat Çalık'a eziyet bitmiyor... Annesi konuştu: 'Beni hastane bahçesine gömün'

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Daha önce iki kez kanser atlatan ve yeniden bu tehlike ile karşı karşıya olan Çalık'ın annesi hastane önünden konuştu.

"BENİ HASTANE BAHÇESİNE DEFNEDİN"

Sözcü TV'ye bağlanan anne Çalık, oğlunun durumu için üzüntüsünü dile getirdi.

Çalık, "Bu durumun geçeceğine inanıyorum ve adaletin yerini bulacağına, sağlanacağına inanıyorum. Oğlumun serbest kalmasını diliyorum. Ben bir gözü yaşlı anneyim, oğlum için buralardayım. Hatta bir sözümde dedim ki: Oğlum eğer buralardan çıkmayıp hasta olarak şey yaparsa, beni bu hastanenin bahçesine defnedin dedim. Ben çünkü dayanamıyorum. Oğlumun tekrar o günleri yaşamasına katlanamam. Bu benim için ölüm derecesidir. İnşallah oğlumun hakkında güzel kararlar çıkacak. İnşallah Adli Tıp'taki hekimlerimiz benim sesimi duysun" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÇOK FAZLA ÜZDÜ"

Oğlu ile haftada bir gün bir saat görüşebildiklerini aktaran Çalık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim yaşımdaki bir anne için ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz, koşa koşa gidiyorum. Oğluma sadece dokunup sarılmak için. Hekimlerimize ben güveniyorum. Oğlumu evine göndereceklerine inanıyorum. Ben feryadımı duyurmak istiyorum sadece. Onu Allah bana iki kez bağışladı, bir üçüncüsünü ben kaldıramam.

Murat Bey'e sarıldığımda kemikleri elime değdiği için 20 kilodan fazla kaybetti ama burada vitamin desteği ile sanıyorum yavaş yavaş kendine gelmeye başladı ama tabii ki o kilo kaybı beni çok fazla üzdü."