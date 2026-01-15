Murat Çalık hakkında karar için patoloji raporu bekleniyor

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan ve geçen gün boynundaki şah damarına yakın bölgede olan kitle ameliyatla alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık müşahede altında.

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık’ın ameliyatın ardından vücutta biriken kan, sıvı veya havayı dışarı atmak için dren takıldığı ve kanamanın devam ettiği öğrenildi.

Çalık’ın yeniden cezaevine sevk edilmesi beklenirken ameliyatla alınan parçanın patoloji sonucuna göre Adli Tıp karar verecek. Ayrıca Çalık için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine acil tahliye başvurusu yapıldı.