Murat Çalık hastane camından destekçilere el salladı... Zehra Çalık: Kitle riskli bir bölgede

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Boynunda tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilen Çalık yarın operasyon operasyona girecek.

Daha önce iki kez kanseri yenen Mehmet Murat Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı. Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenelerinin ardından yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Ameliyatı 13 Ocak’ta planlanan Çalık’ın yarın operasyona alınacağı öğrenildi. Çalık, hastaneye gelen ailesi ve yakınlarına hastane odasının camından el sallayarak selam verdi.

ZEHRA ÇALIK: KİTLE RİSKLİ BÖLGEDE

Çalık’ın eşi Zehra Çalık, doktorların kitlenin alınması gerektiğini ifade ettiğini belirterek, “Ertelenirse başka bir şeyle karşılaşmayalım diye. Ve hakikaten de dediğiniz gibi riskli bir bölgede, kritik bir noktada yine o LEMF ile ilgili yaşadığı süreçle alakalı onun bir altında yine bir kitle oluştuğu için o alınacak. Temennimiz sağlıkla en iyi şekilde geçmesi. Buradaki hekimlerimize de güveniyoruz. İnşallah yarın operasyonunu geçirecek. Umarım sonuçları da güzel çıkar. Umarım bu süreci sağlıkla, bir şekilde atlatırız. Zaten böyle bir süreçte biliyorsunuz, sürece kalmak sağlıklı bir insan bile girdikten bir süre sonra zaten sağlığınızı etkilemeye başlıyor. Orada önemli olan dirayetinizi koruyabilmeniz. Sağlığınız ve dirayetinizi korursanız bu süreci bir şekilde atlatırsınız diye düşünüyorum. Onlar içeride, biz dışarıda elimizden geleni yapıyoruz diye düşünüyorum. Umarım ilgili makamlar, yetkililer de bu süreci bir şekilde çözüme götürüler” dedi.

BAK: DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Trabzon CHP İl Başkanı Mustafa Bak ise Çalık’ın dürüst ve vatansever bir belediye başkanı olduğunu belirterek, “Tabii bir rahatsızlığı var, çok da önemli bir rahatsızlığı var. Daha önceden de bunu birkaç kez geçirmişti. Şimdi yine tekrar etme durumu var. Bizler bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bunun için de Mehmet Murat Çalık başkanımızın mutlak surette tutuksuz yargılanmasını, bakın yargılanmasını demiyoruz ama mutlak surette tutuksuz yargılanması gerekiyor. Çünkü yaşam hakkı engelleniyor, sağlık hakkı engelleniyor ve olumsuz cezaevi koşullarında bir gün dahi kalmaması lazım. Bizler hem bir yol arkadaşı olarak Trabzon'un il örgütü olarak, il başkanı olarak onun yanındayız. Onun suçlu olmadığına kesinlikle inanıyoruz. Ekrem İmamoğlu başkanımız gibi o da İstanbul'a hizmet eden, onun yol arkadaşı olan ve dolayısıyla siyasi bir operasyonla, bir kararla bugün cezaevinde tutuluyor. Şiddetle kınıyoruz. Derhal serbest bırakılması lazım” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ: CANIMIZ YANIYOR

Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da Çalık’ın altıncı kez operasyon geçireceğine dikkat çekerek, “Canımız yanıyor. Yaşamamız gereken sorunlar yaşıyoruz şu anda. Altıncı defa operasyon geçirecek. Şu anda Mehmet Murat Çalık'ın bir dakika bile tutulmadan dışarıdan yargılanmasına devam edebilirler ama siyasallaşmış bir yargıyla karşı karşıyayız. Maalesef bunun acısını yaşıyoruz biz. Murat Çalık tutuklu, suçlu; şöyle suçlu: 5 yılda 252 tane proje bitiren bir adam. Yine devletin yapması lazım, aç, sabah kahvaltı yapamayan bu ülkenin evlatlarına bir öğün kahvaltılık takdim ettiği için suçlu. Onun dışında kreşler açtığı için suçlu. Çocukların okullarına yardım ettiği için suçlu. Suçlar bunlar. Onun dışındaki iddianamede yedi tane iddia edilen konu var. Yedisi de uydurgu, yalan. Hepsini de biliyorum. Ben o dönemler belediye başkan yardımcısıydım. Hepsini de biliyorum. Hiçbirinden zerre kadar leke alabilecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Hastane önünde basın açıklaması yapan CHP Beylikdüzü İlçe Teşkilatı adına konuşan Demirtaş, Çalık’ın yaklaşık 300 gündür haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu olduğunu savunarak, “Tutsaklığın dışında sağlık problemleri olmasına rağmen altıncı operasyonu geçirecek hala siyasallaşmış yargının bir karar verememesinden dolayı hastane ortamında değil ceza ortamında bulundurularak haksız yere cezalandırılıyor. Yani yargılanmadan ceza buna denir. Bizim maksadımız sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak, Sayın Başkanımız'a operasyon öncesi morallendirmek şu anda yukarıda görüyoruz. Örgüt kendi kendine biz de gideceğiz dediği için. Buradayız. Özel bir tasarım, özel bir planlama yapmadık. Hazır olan arkadaşların tamamı plansız bir şekilde geldiler. İnşallah Mehmet Muratçalık bu operasyonu da iyi bir şekilde geçirecek bizim kardeşimiz Beylikdüzü'nün evladı. Ondan sonra bu yargı er ya da geç doğru karar vermek zorunda kalacak. Çünkü şimdi belki burada Bir 400-500 arkadaşımızla beraber bir basın açıklaması yapıyoruz ama Beylikdüzü'nde 420 bin insanın nabzı burada atıyor. İstanbul'da öyle. Trabzon'dan il başkanımız geldi bu operasyonu duyduğu için. Yani yaşamaması gereken şeyleri yaşıyor. Hem Mehmet Muratçılık hem diğer tutsaklar haksız, hukuksuz yere bedel ödetiyorlar. Yargı bu kadar siyasallaşırsa yarın hebimize Bu yargı, hepimize bu hukuk lazım olacak. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Yazık ediyorlar. Türkiye'de az ender yetişen insanlara yazık ediyorlar” dedi.

Basın açıklamasında konuşan Zehra Çalık ise destek için gelenlere teşekkür ederek, “Tabii ki bizim bir taraftan sağlıktan yana endişemiz var ama bu sürecin de gerçekten bir şekilde çözüme gitmesi gerekiyor. Ve yargılama olsun tabii ki, tutukluluk bir tedbirdir denildi tamam ama iddianame çıktı artık, tensip kararı çıktı. Bir şekilde bu iş artık çözümlensin” diye konuştu.