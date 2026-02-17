Murat Kurum'un hedefinde Özgür Özel var: 'Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı...'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün memleketi Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Ev Sahibi Türkiye' kapsamında 15 bin 200 konut ile Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3'üncü Etap 568 dükkanın kura çekim törenine katıldı.

Bakan Kurum, törendeki konuşmasında, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

''Biz deprem bölgesinde 455 bin yuvayı teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef birileri yine tribünden konuşmayı tercih etti. Onlar laf üretti, biz eser ürettik. Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi kurduk. ‘Bedava ev vereceğiz’ diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi dahi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın, İzmir Buca’da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey’in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada. 160 çöp konteyneri, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı. Bu vizyon 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor.

Günlerce ‘Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler’ diye yalan söyledi. Anlattık anlattık, ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Yani 24 yıldır ne yaptıysak aynısını yaptık. Özgür Bey, sen de yapsaydın. O kadar belediyen vardı, bir işin ucundan tutsaydın. Bak Konya laf üretmedi, yük aldı. Sadece Konya Büyükşehir Belediyemiz konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay’a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camisi'ne bakın, bir de CHP’nin yapımını üstlendiği Ulu Cami’ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar’ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Cami, daha temelde. AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz. Onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, o duayı alırız."

‘MİLLETİMİZİN REFAHINI ARTIRMAKTAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ’

“Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı, 11 ilimiz şu anda Ulu Cami gibi enkaz halindeydi” diyen Bakan Kurum, ayrıca, “Onun için Özgür Bey, bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak bir düşünecek. Yapılanları karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın mutluluğuna ortak olacak. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz. Biz tartışmayla değil, projelerimizle yol alıyoruz. Dün nasıl milletimizin yanında olduysak, bugün de oradayız. Şehirlerimizi güvenli hale getirmekten, milletimizin refahını artırmaktan bir adım geri atmayacağız'' dedi.

'CUMHURBAŞKARIMIZI İNŞALLAH 2028 YILINDA YENİDEN BAŞKAN YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda, ''İşte Konya’da, Konya’nın geleceği adına, aynı bu kararlı duruşu, aynı bu iradeyi milletimizle birlikte göstereceğiz. Yeni hikayeler yazacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah 2028 yılında yeniden Başkan yapacağız. Burada benim vefalı Konyalı hemşehrilerim, yine her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracak'' diye konuştu.