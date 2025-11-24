Müsavat Dervişoğlu şehit öğretmenleri andı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızın yüreğindeki, fikrindeki güneş sizlersiniz. Geleceğimizi aydınlatan sizlersiniz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Bilgisiyle, sabrıyla; 'Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren' ve yetiştirecek olan, Görevdeki ve atanamamış tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."