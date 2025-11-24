Cumhuriyet Gazetesi Logo
Müsavat Dervişoğlu şehit öğretmenleri andı

24.11.2025 13:43:00
ANKA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin, "Görevdeki ve atanamamış tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızın yüreğindeki, fikrindeki güneş sizlersiniz. Geleceğimizi aydınlatan sizlersiniz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Bilgisiyle, sabrıyla; 'Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren' ve yetiştirecek olan, Görevdeki ve atanamamış tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

