Bakan Kurum’un korumalarından gazetecilere müdahale iddiası!

Bakan Murat Kurum’un katıldığı MÜSİAD programında bir gazeteciye yönelik fiziki müdahale girişimi yaşandığı iddia edildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası, olayın basın özgürlüğüne açık saldırı olduğunu belirterek sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

Murat Kurum’un katıldığı programda basın mensupları ile görevliler arasında gerilim yaşandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Bakan Kurum’un danışmanı ve korumaları tarafından gazetecilere önce baskı uygulandığı, ardından fiziki müdahale girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

Açıklamaya göre olay, TOKİ kura töreni ve MÜSİAD programı süresince gazetecilerin görev yapmasının zorlaştırılmasıyla başladı. Sendika, gün boyunca sözlü tahrik ve baskı girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Son olarak MÜSİAD programında sendika üyesi muhabir Serkan Üldeş’in salon dışına çıkarıldığı, kapıların kapatıldığı ve darp girişimine maruz kaldığı iddia edildi. Olayın ardından bazı basın mensuplarının tepki göstererek salonu terk ettiği bildirildi.

TGS Kocaeli Temsilciliği açıklamasında, “Basın mensuplarına yönelik hiçbir engelleme kabul edilemez. Bu saldırı yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkınadır” denildi. Açıklamada ayrıca sorumlular hakkında idari ve hukuki süreçlerin başlatılması talep edildi.