'Müsilaj-2' operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2" isimli eş zamanlı operasyonda Samsun'da gözaltına alınan 18 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da “silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçuna yönelik cuma sabahı Samsun merkezli Rize, İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
18 şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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