'Müsilaj-2' operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

02 Ekim 2022 Pazar, 13:55

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da “silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçuna yönelik cuma sabahı Samsun merkezli Rize, İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

18 şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.