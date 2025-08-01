Mustafa Elitaş'ın fahri doktora töreni... AKP'den muhtarlara 'katılım zorunlu' mesajı!

Kayseri Üniversitesi AKP'de Genel Başkan Vekilliği görevini sürdüren Mustafa Elitaş’a “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” alanında fahri doktora verecek.

Tören, 1 Ağustos 2025 Cuma günü Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

AKP'DEN GELEN SMS TARTIŞMA YARATTI

Sözcü'nün haberine göre tören öncesinde AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Muhtarlarımız, Genel Başkan Vekilimiz Sn. Mustafa ELİTAŞ’a tevdi edilecek 'Fahri Doktora' unvanı dolayısıyla, 01 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi’nde tören düzenlenecektir. Katılım zorunludur.”

Bu ifade muhtarlar arasında rahatsızlık yaratırken, kamuoyunda da tartışma başladı.

İL BAŞKANLIĞI: "MESAJ SEHVEN GÖNDERİLDİ"

Tepkilerin ardından AKP Kayseri İl Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü bir açıklama yaparak, mesajın muhtarlara “sehven” gönderildiğini söyledi.

Kürtüncü, mesajın yalnızca teşkilat yöneticilerine gönderilmek üzere hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa ELİTAŞ’a tevdi edilecek fahri doktora töreniyle ilgili olarak yalnızca İl Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hazırlanmış bilgilendirme mesajı, bilgi işlem biriminde yaşanan hata nedeniyle bazı muhtarlarımıza da ulaşmıştır. 714 muhtardan sadece 32’sine mesaj gönderilmiştir.”