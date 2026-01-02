Mustafa Necati mezarı başında anıldı: 'Onun ışığını taşımaya devam edeceğiz’

Bundan 97 yıl önce yaşamını yitiren, Cumhuriyet tarihinin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati bugün mezarı başında anıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden büyük hüzün duyduğu Necati'nin anma törenine CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Ankara il ve ilçe örgütlerinden yönetici ve üyeler ile İsmail Hakkı Tonguç Belgeciliği Vakfı Başkanı ve gazetemiz yazarı Işık Kansu katıldı. 1 Ocak 1929 tarihinde yaşama gözlerini yuman Necati, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve milletvekilliği görevlerini de üstlenmişti.

"B ÜYÜK E ĞİTİM ATILIMLARINA ÖNAYAK OLDU"

Necati'nin gömütüne çelenk bırakıldıktan sonra ilk konuşmayı Kansu yaptı. Necati'nin hem Kuvayı Milliyeci hem eğitimci hem de yurtsever olarak cumhuriyete katkılarda bulunmuş bir devlet adamı olduğunu ifade eden Kansu, "Erken yaşta yitirdiğimiz Mustafa Necati büyük eğitim atılımlarına önayak oldu. Köy Enstitüleri atılımının ilk nüveleri de Necati’nin bakanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Işıklar içinde uyusun. Onun ışını taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Sonrasında CHP'li Özçağdaş açıklamalarda bulundu. Yılın milli eğitim açısından en hüzünlü günlerinden biri olduğunu söyleyen Özçağdaş Necati için, "35 yıllık ömrüne bir yurtsever ne sığdırabilecekse hepsini sığdırabilmiş bir vatan evladının yanındayız. Elinde silahla düşmanla çatıştı. Aydın olarak yazdı. Hukukçuydu çevresindeki insanlara destek vermişti. İlk sendikal hareketlerin içerisinde yer aldı. Öğretmen kökenli bir bakandı. 20 yaşında öğretmenlik yaptı. Sonra bakan oldu Türk milli eğitim sisteminin temellerini attı" dedi.

Nüfus mübadelesi döneminde Necati'nin İskân ve Bayındırlık Bakanı olduğunu anımsatan Özçağdaş, "Bir milleti başka topraklardan ana vatana döndürme sürecinde bakandı" diye konuştu.

"BU İKTİDAR KARŞIDEVRİM İKTİDARIDIR"

Mustafa Necati'nin; Milli eğitimi bilimsel temelleriyle tartışarak kamusal eğitimin kuruluşunu sağladığını vurgulayan Özçağdaş, "Karma eğitimi getirdi. Bakanken, öğretmenler sendikasının başındaydı ve aktif öğretmendi. 'Maarif işlerinde esas olan öğretmenliktir' ilkesini getiren, köy okullarını açan odur. Harf inkılabını yöneten odur. Türkiye'nin okuma-yazma öğrenmesine büyük imkan tanıyan odur" dedi.

Necati'nin, Atatürk'ün Türkiye'ye açmış olduğu büyük yolun dava insanlarından biri olduğunu belirten Özçağdaş, "Necati diyor ki 'Biz çocukları yaratıcılığa götüren bir okul istiyoruz' Böylesi bir berrak görüş 100 yıl sonra hala yapılmaya çalışılan bir hedef... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybından en çok hüzün duyduğu isimlerden biridir" diye konuştu.

Sözlerinde siyasal iktidarı eleştiren Özçağdaş, "Bu iktidar karşıdevrim iktidarıdır. Bu cumhuriyet düşmanları, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Mustafa Necati'nin milletine bağışladığı evini kuru fasulyeci, o yapılamayınca Atatürk'e firavun diyen adamın evi yapacak kadar alçalmışlardır" değerlendirmesinde bulundu.