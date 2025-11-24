YKKED 2025 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü Hidayet Karakuş'a verildi

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), 2025 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü'nü yazar, şair, eğitimci Hidayet Karakuş'a verdi.
Karşıyaka Belediyesi Bülent Ecevit Çarşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende açılış konuşmalarını YKKED Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ve YKKED Karşıyaka Şube Başkanı Emin Öztürk yaptı.
Yoğun katılımın olduğu törende YKKED Mandolin Orkestrası’nın müzik dinletisi ve Hidayet Karakuş'un belgeselinin gösterimi yapılırken, Karakuş’a ödülü Ethem Duygulu takdim etti.