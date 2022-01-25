Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yoğun kar yağışı altında durdurduğu bir taksiciyle kısa süre sohbet etti. Sarıgül, taksiciye "Şu benim sana bir akşam siftahım olsun" diyerek bir miktar para verdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 22:07
Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanan yoğun kar yağışı sırasında bir taksi şoförünü durdurarak nereye gittiğini sordu. Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi.

Sarıgül ile taksi şoförü arasında geçen diyalog şu şekilde yaşandı:

-Nereye gidiyorsun?

+Bir hasta mahsur kalmış onu almaya gidiyorum, oraya gönderdiler beni.

-Şu benim sana bir akşam siftahım olsun. Tanıyor musun beni, kimim ben?

+Mustafa Sarıgül

-Allah seni kazandan beladan korusun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hemen şu sağa gir orası.

+Teşekkürler, hadi canım Allah'a emanet ol, hadi yavrum benim.


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