Mutlu: Halkla birlikte yöneten belediyecilik için yola çıktık

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:37

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:37

İzmir’de Konak Belediyesi’nin emekli dostu hizmeti Mutluluk Kahvesi yeni şubelerle çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde birinci şubesi Kemeraltı Çarşısı’nın uğrak tarihi mekanlarından Abacıoğlu Han’da hizmete başlayan Mutluluk Kahvesi’nin ikinci şubesi Güneşli Mahallesi’nde açıldı. Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri Bahçesi bahçesinde yer alan Mutluluk Kahvesi’nin açılış törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, DİSK Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Esma Minareci, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, CHP Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve semt sakinleri katıldı.

BAŞKAN MUTLU VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYOR

Konaklıların yeni buluşma noktası olan Mutluluk Kahvesi’nin ikinci şube açılışında konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik sebeplerle insanların sosyal hayattan koparılarak evlerine mahkum edildiği bir dönem yaşadıklarını ifade etti. Mutluluk Kahvesi şubelerinin başta emekliler olmak üzere tüm Konaklılara nefes aldıracak ekonomik bir alternatif olduğunu belirten Başkan Mutlu şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkçı belediyecilik, halka dokunan, halkla birlikte yöneten belediyecilik için yola çıktık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında başta emeklilerimiz olmak üzere gitgide sokaktan, sosyal hayattan kopan, koparılan, evine mahkum edilenler için, Konaklılar, İzmirliler için nefes alma mekanları açmayı taahhüt etmiştik. Ne mutlu ki bugün ikincisini hayata geçirdik ve açıyoruz.”

YENİ ŞUBELER DE AÇILACAK

Kemeraltı ve Güneşli Mahallesi’nde hizmete açılan Mutluluk Kahvesi şubelerinin ilerleyen zamanda daha fazla bölgede hizmet vereceğini de müjdeleyen Başkan Mutlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Son derece uygun fiyatlarıyla herkesin sosyalleşebileceği, istediği kadar oturabileceği, gerekirse tüm gününü geçirebileceği ve bir süre sonra çeşitli etkinliklerle desteklenecek olan, küçük atölyelerle, tiyatro çalışmalarıyla, müzik dinletileriyle de zenginleşecek olan kafemiz, başta Güneşli Mahallesi olmak üzere bütün Konaklılara, bütün komşularımıza hayırlı olsun. Bundan sonra üçüncü, dördüncü, beşincisini de birlikte açmak üzere diyoruz.”

GÜLER YÜZLÜ PERSONEL, UYGUN FİYAT

Açılış konuşmasının ardından kurdelesi hep birlikte kesilerek hizmete açılan Mutluluk Kahvesi sabah 07.30 ve akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Abacıoğlu Han’daki birinci şube ile aynı fiyat tarifesine ve menüye sahip olan ikinci şube de ekonomik fiyatları ve güler yüzlü personeliyle misafirlerini karşılayacak. Çayın 5 TL, kahvenin 15 TL’ye içilebildiği, her yaştan Konaklıya uygun fiyata kaliteli hizmet veren kafenin önünde bir çocuk oyun parkı ve spor aletleri de yer alıyor.