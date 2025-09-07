Müzik-Sen Genel Başkanı Özakoğlu’ndan 'Manifest' soruşturmasına ilişkin açıklama: ‘İktidara biat etmeyen sanatçıların başına geliyor’

Yurttaşların ilgiyle takip ettiği ve son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen müzik grubu Manifest, dün akşam İstanbul’da konser verdi.

Konsere giden yurttaşların konser sırasında paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kendine has giyim tarzı ve dans koreografisiyle sahne alan gruba, AKP’li isimlerin yanı sıra bazı gerici kişiler tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konsere ilişkin “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise, soruşturma haberlerinin duyulmasının ardından grup üyelerine ağza alınmayacak hakaretler ederek “‘Manifest’ grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır” dedi.

‘SANATÇILARIN HAKLARI ANAYASA İLE KORUNUYOR’

Hak ve özgürlüklerin sıklıkla tartışmaya açıldığı Türkiye’de iktidarın müzik sektörüne de yargı eliyle müdahale etmesi avukatların, sanatçıların ve yurttaşların tepkisini çekti.

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Genel Başkanı Fatih Özakoğlu, konuya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet’e açıkladı.

Özakoğlu, “Soruşturma iktidarın sanata ve sanatçılara yönelik bakış açısını bir kez daha ortaya koyuyor. Anayasa’nın 27. Maddesi sanatsal ifade özgürlüğünü güvence altına alıyor, 64. Maddesi ise sanatın ve sanatçının korunması konusunda devleti sorumlu kılıyor. Ancak bu sorumluluğu yerine getip sanatçılar açısından sosyal güvenceli, sigortalı bir çalışma yaşamını bir türlü sağlayamayan iktidarın, sıra kendilerince ‘makbul’ olmayan sanatçılara sopa göstermeye geldiğinde gayet mahir ve atak davrandığını görüyoruz” dedi.

‘İKTİDAR SANATÇIYI KORUMAK YERİNE HEDEF GÖSTERİYOR’

Manifest grubunun başına gelenlerin daha önce “İktidara biat etmeyi kabul etmeyen” birçok sanatçının başına geldiğine dikkat çeken Özakoğlu, “İktidar yaşam biçimlerinin çeşitliliğini ve sanatsal ifade özgürlüğünü korumak yerine, konser ve festival yasaklamayı, sanatçıları soruşturmalara uğratmayı, hedef göstermeyi, kısacası sanatçıları itibarsızlaştırmayı tercih ediyor. Bir konser, bir sahne performansı hoşa gitmiyorsa izlenilmez. Ama birilerinin hoşuna gitmiyor diye o performansı soruşturmaya tâbi tutmak, sanatçılara hakaret etmek, ‘ahlaksızlık’la itham etmek kimsenin haddine değildir” ifadelerini kullandı.

Müzik grubuna geçmiş olsun dileklerini ileten Özakoğlu, sanatçıların örgütlenerek birbirlerinin özgürlüklerini sahiplenmesi gerekliliğini vurguladı.