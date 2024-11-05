Müzisyen Can Tunaboylu tarafından şiddete uğrayan Aybike Çelik’in davası görüldü: 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:25

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:36

Geçen duruşma savcı mütalaasında, sanığın hakaret suçundan beraatini, yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.Duruşmada suvunma yapan sanık müdafii Ahmet Ömer Bayraktar, "Hakaret suçuna ilişkin mütalaaya katılıyoruz, kasten yaralamadan mütalaaya katılmıyoruz. Müvekilimiz kasti olarak darp etmemiştir. Kendini korumak için kolunu açtığında dirseği yüzüne gelmiştir. Ancak Çelik durumu farklı yönlere yönlendirmiş. Kaza yada taksirle yaralama şeklinde değerlendirmelidir. Müvekilimin itibarını zedelemeye yönelik isnatlarda bulunmuştur. Çelik. İki hafta sonra şikayetçi olmuştur, bu süreçte sanıkla konserlere gitmiştir" dedi.

İNDİRİM UYGULANMAMASINI TALEP EDİYORUZ"

Çelik'in avukatı Övgü Bingöl, "Müvekkilim aylarca süren şiddet sarmalarından çıkmaya çalışmıştır. Bu nedenle şikayetçi daha geç yapmıştır. Müvekkil olay sonrası ayrı eve çıkmak istemiş, sanık tarafından manipüle edilmiştir. Sanığın müvekkilime 'sana vuran elim kırılsın' mesajı da eylemin kasten yapıldığını ortaya koymaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KASTEN YARALAMADIM"

Savunma yapan Tunaboylu ise, "Ben kendisini kasten yaralamadım. Olaydan sonra 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Kolu kırık gibi de değildi, kolunu kullanabiliyordu. Beni sosyal medyadan linç etti, bir tanesine cevap vermedim. Adalete güveniyorum beraatimi istiyorum" dedi.

ÜST MAHKEMEYE GİDİLECEK

Mahkeme, sanığa hakaret suçundan beraat, kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığa herhangi bir indirim uygulamazken, sanığın sicili olmamasından dolayı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Kararın ardından Çelik'in avukatları dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Duruşma sonrası adliye önünde bir açıklama yapıldı. Avukat Övgü Bingöl, "Kadınlar günümüzde sadece şiddet failleriyle değil, faillere sunulan ödül olan cezasızlık politikasıyla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Müvekilim Aybike sessiz kalmadı. Sanığın cezalandırılmasını sağladık. Mücadelemiz devam edecek" dedi.