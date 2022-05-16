MYP'li Yanar, Muhsin Yazıcıoğlu’nun korumasının ölümünü değerlendirdi: Böyle bir ölüm mümkün değil

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:22

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız’ın, Ankara’da kendi otomobilinin altında kalarak öldüğü öne sürüldü. Polis teşkilatında çalışan Yıldız, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin 19 sanığın yargılandığı davada 23 Mayıs’ta üç polisle birlikte tanık olarak ifade verecekti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, yıllarca Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte siyaset yapan, BBP’den ayrılarak Milli Yol Parti’sini kuran isimler arasında yer alan MYP Genel Sekreteri Haşim Yanar’a göre duruşmaya sayılı günler kala polis memuru Yıldız’ın ölümü "manidar" ve “şüphe” barındırıyor. Ölen polis memuru Yıldız ile sürekli irtibat halinde olduklarını, Yazıcıoğlu’nun ölümüne dair ihmalleri duruşmada anlatacağını bildiğini belirten Yanar, ölümün aydınlatılmasını talep etti.

"EROL YILDIZ YAZICIOĞLU’NA EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ"

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterin düşmesinin ardından yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin ölümüne dair açılan dava devam ediyor. Duruşmada ifade verecek polis memuru Erol Yıldız’ın "şüpheli" şekilde öldüğünü düşündüğünü belirten MYP Genel Sekreteri Haşim Yanar’a göre 'böyle bir ölüm mümkün değil'.

Polis memuru Yıldız’ın Muhsin Yazıcıoğlu’na en yakın isimlerden birisi olduğunu söyleyen Yanar, "Erol Yıldız olan ve bitene herkesten daha vakıftı. Böyle bir zamanda, duruşmaya gitmeden önce ölmesi manidar geldi. Böyle bir adam neden yokuş yukarıya arabasını itsin? Ölümüyle ilgili çizilen mizansen hiç akla yatmıyor. Biz bu ölümün aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"DİĞER İKİ POLİS KORUMA ALTINA ALINMALI"

Görülecek duruşmaya kadar ifade verecek diğer iki polis memurunun koruma altına alınması gerektiğini söyleyen Yanar, ölümünden önce polis memuru Yıldız ile sürekli görüştüklerini belirterek şunları kaydetti:

“Erol, Muhsin Başkanı arama kurtarma çalışmalarının akamete uğratıldığıyla, ihmal olduğuyla alakalı kesin kanaati olan ve bunu açık bir şekilde ifade eden arkadaşlardan bir tanesiydi. Erol Bey ile sürekli görüşüyorduk. Bu yönde ifade vermesini bekliyorduk. Duruşmada ihmalleri anlatacaktı. Diğer iki polisin nasıl ifade vereceklerini bilmiyorum ama duruşmaya kadar koruma altına alınmaları gerekiyor.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim" ifadesini kullandı.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.