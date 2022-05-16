Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:13

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.