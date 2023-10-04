Naci Görür'den Hatay depremine dair açıklama: 'Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:19

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:19

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ARTÇI BİR DEPREM"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4,1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok."