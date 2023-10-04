Naci Görür'den Hatay depremine dair açıklama: 'Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim'

Hatay açıklarından bugün yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:19
Naci Görür'den Hatay depremine dair açıklama: 'Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim'
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ARTÇI BİR DEPREM"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4,1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok."


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