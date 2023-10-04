Son Dakika: Hatay açıklarında korkutan deprem!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 4'ken, derinliği ise 10.81 kilometre olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.