Son Dakika: Hatay açıklarında korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:13
Son Dakika: Hatay açıklarında korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 4'ken, derinliği ise 10.81 kilometre olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.


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