Son Dakika: Hatay açıklarında korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4'ken, derinliği ise 10.81 kilometre olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-10-04
Saat:10:58:14 TSİ
Enlem:36.072 N
Boylam:35.894 E
Derinlik:10.81 km
Detay:https://t.co/CFFQakliSn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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