Naci Görür’den siyasetçilere çağrı: Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar
Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, siyasi partilere, “Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak. Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar” çağrısı yaptı.
Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, kentlerin olası meydana gelecek depremlere hazırlanması konusunda siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.
Görür, siyasi partilere, “Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak. Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar” çağrısı yaptı.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
- Kentlerimizi depreme hazırlama önemli. Halkın büyük çoğunluğu artık bunun bilincinde. Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak.
"ÇOK SAYIDA İNSANIMIZI KAYBEDERSEK SİYASİLER HALKIN KARŞISINA NASIL.."
- Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar. Hükümete yeterince sesimizi duyuramadık ama, birçok konuda ne yapacağını söyleyen 6’lı masa kentlerimizi depreme nasıl hazırlayacak mesela? Bir planları var mı? Sevgiyle.
Kentlerimizi depreme hazırlama önemli. Halkın büyük çoğunluğu artık bunun bilincinde. Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl..— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 5, 2022
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