Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul kaosa süreklenecek
Prof. Dr. Naci Görür, “Bu proje İstanbul için doğru değil. Ölümcül vakaların yaşanacağını söylemişken buralarda insanlar güvence altına alınmadan neden konut yapıyorsunuz” diye sordu.
Hükümetin sosyal konut projesini Cumhuriyet’e değerlendiren Bilim Akademisi kurusu üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Dar gelirli insanlar için nereden baksan yararlı bir proje. Ancak bu proje İstanbul için bence doğru değil” yorumunu yaptı. İstanbul’un deprem tehditi altına girdiğini anlatan Görür, şunları söyledi:
“O zamandan beri İstanbul’un depreme hazırlanması gerektiğini söyledik. Konu gerektiği kadar ilgi görmediği halde bir de İstanbul’da sosyal konut yapılacağı söylendi. Depreme dayanıklı olmayan en az 100 bin konut var. Bizler ölümcül vakaların yaşanacağını söylemişken insanlar güvence altına alınmadan neden konut yapıyorsunuz?” diye konuştu.
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atıksu Komisyonu Başkanı Selahattin Beyaz ise “Konutlaşmanın bir kısmı Kanal İstanbul, güzergâhında olacak. Buralar aynı zamanda İstanbul’un en önemli su havzalarından oluşuyor. Hem Kanal İstanbul, hem de bu konut projesiyle en az 8 milyon kişinin daha geleceğini düşünüyoruz. Su ihtiyacı ve atık su artacak. Bu gidişatla Marmara atık denizine dönüşecek” dedi.
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