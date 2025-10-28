Nafi Atuf Kansu gömütü başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı, siyasetçi ve yazar Nafi Atuf Kansu ölümünün 76'ıncı yıldönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki gömütü başında anıldı. Anmaya CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özcağdaş, CHP Ankara il ve ilçe örgütlerinden yöneticiler ve partililer katıldı.

Ülkeye saymakla bitmeyecek katkılar yapmış, ülkenin üretken bir eğitimcisinin ve devlet adamının anmasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcağdaş, "Asri mezarlık eğitimciler için bir toplanma alanı olmuş. Eğitime katkı yapmış olanların anılarıyla dolu. Nafi Atuf Kansu cumhuriyetin ilk müsteşarıydı. Nafi Atuf her şeyden önce bir vatanseverdi. Çok iyi eğitimi olan bir mülkiyeliydi. Bir Kuvayı Milliye'ciydi" dedi.

‘CUMHURİYET BU İNSANLAR SAYESİNDE AYAKTA’

Nafi Atuf'un milli eğitimin temelinin atılmasında ana bir unsur olduğunu belirten Özcağdaş, bu anmayı MEB'in yapmamasının utanç verici olduğunu vurguladı. Özçağdaş, Kansu’nun kurduğu Talim Terbiye’nin şu anda sadece ilahiyatçılarla dolu bir yapı haline geldiğinin altını çizdi.

Kansu'yu andıktan sonra partililerle eski millî eğitim bakanları Reşit Galip, Mustafa Necati ve Vasıf Çınar'ın gömütü başına geçen Özcağdaş, "Cumhuriyet diye bir şey varsa ve 102 yıldır ayaktaysa bu insanlar sayesinde... Ben görevde olduğum sürece bu anmaları yapmaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcını anmaya devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.